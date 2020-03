Martin Schmidt bei Augsburg entlassen Der deutsche Bundesligist Augsburg trennt sich von seinem Trainer Martin Schmidt.

Martin Schmidt muss seinen Posten in Augsburg räumen KEYSTONE/DPA/MATTHIAS BALK

(sda)

Der 52-jährige Walliser wurde einen Tag nach dem 0:2 bei Bayern München von seiner Aufgabe entbunden. Den Nachfolger lässt der Verein zunächst offen.

«Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber aufgrund der Bilanz von lediglich vier Punkten aus neun Begegnungen sind wir zu der Überzeugung gekommen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen», sagte Manager Stefan Reuter. «Es wird immer wieder schwierige Phasen geben, die es zu überstehen gilt. In der aktuellen Situation sehen wir unser Ziel Klassenerhalt jedoch als gefährdet an, so dass wir zu diesem Entschluss gekommen sind.»

Schmidt hatte die Augsburger im April 2019 als Nachfolger von Manuel Baum übernommen und schaffte mit ihnen den Klassenerhalt. In der aktuellen Tabelle ist der FCA 14. und hat nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.