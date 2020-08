Matuidi verlässt Juventus und geht wohl nach Miami Blaise Matuidi verlässt Juventus Turin. Der 84-fache Internationale, 2018 mit Frankreich Weltmeister, löste seinen Vertrag mit dem italienischen Meister vorzeitig auf.

Blaise Matuidi dürfte künftig in Miami spielen KEYSTONE/AP/Massimo Paolone

(sda)

Nach drei Saisons in Turin soll der defensive Mittelfeldspieler vor einem Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer sein. Gemäss «L'Equipe» wird der 33-jährige Matuidi in den kommenden Tagen einen Dreijahresvertrag mit Inter Miami, dem Klub von David Beckham, unterschreiben.