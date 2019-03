Mbappé mit den Saisontoren 23 und 24 Weltmeister Kylian Mbappé erzielt beim 2:1-Auswärtssieg von Paris Saint-Germain gegen Caen seine Saisontore 23 und 24. Der PSG liegt nun 20 Punkte vor dem zweitklassierten Lille.

Der Jungstar und der Alt-Star: Goalie-Oldie Gigi Buffon beglückwünscht Kylian Mbappé zur Doublette gegen Caen (Bild: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT)

(sda)

Der entrückte Leader Paris Saint-Germain hat in der 27. Runde der Ligue 1 den Tabellen-Vorletzten Caen mit mehr Mühe geschlagen als erwartet. Der Titelverteidiger lag beim Aussenseiter, der seit nunmehr neun Spielen ohne Sieg ist, nach knapp einer Stunde noch 0:1 im Rückstand, ehe Kylian Mbappé die Wende zum 2:1-Sieg schaffte.

Für den 20-jährigen Stürmer war es die zweite Doublette in Serie. In den letzten vier Spielen traf er sechs Mal. In der gesamten Ligue-1-Saison steht Mbappé nun bei 24 Treffern. In den fünf grossen Ligen war bislang nur Lionel Messi (25) erfolgreicher.

Telegramm:

Caen - Paris Saint-Germain 1:2 (0:0). - Tore: 56. Rodrigue Ninga 1:0. 59. Mbappé (Handspenalty) 1:1. 87. Mbappé 2:1.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Angers - Monaco, Reims - Amiens (beide 20.00 Uhr).

Rangliste:

1. Paris Saint-Germain 26/71 (79:15). 2. Lille 26/51 (43:23). 3. Lyon 26/46 (40:30). 4. Saint-Etienne 26/43 (36:31). 5. Marseille 26/41 (41:35). 6. Reims 26/41 (27:24). 7. Montpellier 26/38 (34:28). 8. Strasbourg 26/37 (41:30). 9. Rennes 26/37 (35:34). 10. Nice 26/37 (19:27). 11. Nîmes 26/36 (37:38). 12. Angers 26/33 (29:29). 13. Bordeaux 26/32 (25:27). 14. Nantes 26/30 (31:34). 15. Toulouse 26/28 (25:37). 16. Monaco 26/25 (26:41). 17. Amiens 26/24 (20:40). 18. Dijon 25/20 (20:39). 19. Caen 27/20 (22:36). 20. Guingamp 26/18 (18:50).