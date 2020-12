Deutschland Mehmedi fällt bis Jahresende aus Der Bundesligist Wolfsburg muss wohl bis zum Jahresende auf den Schweizer Internationalen Admir Mehmedi verzichten.

Admir Mehmedi (rechts) muss wegen einer Achillessehnen-Verletzung pausieren KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH / POOL

(sda/dpa)

Der 29-jährige Offensivspieler fällt wegen einer Achillessehnen-Verletzung aus. Mehmedi kam in der laufenden Meisterschaft in sämtlichen neun Spielen zum Einsatz, sechsmal von Anfang an, blieb jedoch ohne Torerfolg.