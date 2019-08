Messi, Ronaldo oder Van Dijk Europas Fussballer des Jahres Das Trio, das sich Hoffnung auf die Auszeichnung als Europas Fussballer des Jahres machen kann, steht fest.

Einer der drei Finalisten: Lionel Messi (Bild: KEYSTONE/EPA EFE/ANDREU DALMAU)

(sda)

Neben Lionel Messi vom FC Barcelona und Cristiano Ronaldo von Juventus Turin hat es mit dem Niederländer Virgil van Dijk von Champions-League-Sieger Liverpool ein Abwehrspieler ins Finale der Wahl geschafft.

Der Sieger wird im Rahmen der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League am Donnerstag, 29. August, in Monte Carlo gekürt. An der Wahl haben die Trainer der Champions-League- und Europa-League-Teilnehmer sowie ausgewählte Journalisten mitmachen dürfen.