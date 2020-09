Miami gewinnt auch zweites Halbfinal-Spiel Die Miami Heat führen in der NBA-Halbfinal-Serie gegen die Boston Celtics mit 2:0. Das zweite Spiel gewinnt das Team aus Florida 106:101.

Goran Dragic war mit 25 Punkten der erfolgreichste Werfer der Miami Heat KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill

(sda)

Nach der Hälfte der Spielzeit schien Boston auf gutem Weg zum Ausgleich in der Best-of-7-Serie. Die Celtics, die zwischenzeitlich um 17 Punkte vorauslagen, gingen mit einem 60:47-Vorsprung in die Pause. Doch Miami schaffte im dritten Viertel die Wende. In dieser Phase des Spiels gelangen den Heat 20 Punkte mehr als Boston. Erfolgreichster Werfer auf Seiten Miamis war der Slowene Goran Dragic mit 25 Punkten.

Die Heat brauchen nach dem neuerlichen Erfolg noch zwei Siege, um zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder den Final zu erreichen. Den letzten ihrer drei Titel hatten sie 2013 gewonnen.

Das dritte Spiel findet in der Nacht auf Sonntag statt.