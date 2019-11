Michelle Gisin nimmt ersten Riesenslalom-Podestplatz ins Visier Michelle Gisin ist im Weltcup-Riesenslalom in Killington im US-Staat Vermont auf Kurs Richtung Podestplatz. Die Engelbergerin liegt nach dem ersten Lauf an 3. Stelle.

Michelle Gisin überzeugt im ersten Riesenslalom-Lauf in Killington als Drittschnellste KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA

(sda)

Michelle Gisin, die vor fünf Wochen beim Prolog in Sölden mit Rang 9 eine Bestleistung in einem Weltcup-Riesenslalom geschafft hatte, weist nur 29 Hundertstel Rückstand auf die nicht minder überraschend führende Italienerin Marta Bassino auf. Die zweitplatzierte Slowakin Petra Vlhova war lediglich sechs Hundertstel schneller als die Vielstarterin aus der Innerschweiz.

Hoffnung auf eine vordere Klassierung darf sich auch Wendy Holdener machen. Die Schwyzerin büsste gut sechs Zehntel auf Bassino ein. Auf der wegen Sturmböen im obersten Teil verkürzten Strecke reichte dies zu Platz 8. Weit weniger zufrieden konnte Lara Gut-Behrami mit ihrer Fahrt sein. Die Tessinerin, die mit Rang 8 in Sölden Aufwärtstendenz gezeigt hatte, handelte sich einen Zeitverlust von 1,6 Sekunden ein. Gut-Behrami war gut zwei Zehntel schneller als die Nidwaldnerin Andrea Ellenberger.

Mikaela Shiffrin, die einst in Vermont zur Schule ging, liegt hinter der Französin Tessa Worley auf Platz 5. Die Amerikanerin hat wohl alle drei bisherigen Weltcup-Slaloms in Killington, allerdings noch nie den Riesenslalom gewonnen. Die Chance auf die Premiere ist mit vier Zehnteln Rückstand intakt.

Alice Robinson, die Überraschungssieger des Prologs vor fünf Wochen in Sölden, schied aus. Die Neuseeländerin hatte vorerst befürchtet, wegen einer Knieprellung auf den Start in Killington verzichten zu müssen. Weil die Heilung besser als erwartet fortgeschritten war, entschied sich die am Sonntag 18 Jahre alt werdende Robinson zum Start in Killington.