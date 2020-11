Miguel Oliveira überlegen zum Heimsieg Der KTM-Fahrer Miguel Oliveira feiert beim Grand Prix von Portugal in Portimão einen überlegenen Heimsieg.

Überlegener Start-Ziel-Sieg beim Heimrennen: der portugiesische KTM-Fahrer Miguel Oliveira KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO

(sda)

Der Portugiese ist ein Spezialist für solche Erfolge. Im August bei seinem Premierensieg in der MotoGP bescherte er dem österreichischen Motorrad-Hersteller den Triumph auf der heimischen Strecke in der Steiermark, nun jubelte er auf dem Circuit an der Algarve-Küste.

Der von der Pole-Position gestartete Oliveira liess Jack Miller (Ducati) und Franco Morbidelli (Yamaha) um über drei Sekunden hinter sich.

Altstar Valentino Rossi (Yamaha) kam nur auf den 12. Platz, während der bereits als neuer Weltmeister feststehende Joan Mir (Suzuki) mit grossem Rückstand wegen technischer Probleme aufgeben musste.