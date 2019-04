Milan lässt Federn in Parma Milan büsst im Kampf um einen Champions-League-Platz Punkte ein. Die Mannschaft von Ricardo Rodriguez muss bei Parma ein spätes 1:1 hinnehmen.

Samu Castillejo trifft für Milan und muss sich schliesslich doch ärgern (Bild: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO)

(sda)

Den Ausgleich kassierte die AC Milan in der 87. Minute. Bruno Alves versenkte einen Freistoss aus rund 20 Metern direkt. Davor hatte Samu Castillejo in der 69. Minute per Kopf den vermeintlichen Siegtreffer für die Mailänder erzielt.

Gewinnt die AS Roma am Abend gegen Inter Mailand, rutscht Milan auf Kosten der Römer auf den 5. Platz ab.

Telegramm und Rangliste:

Parma - Milan 1:1 (0:0). - 20'018 Zuschauer. - Tore: 69. Castillejo 0:1 87. Bruno Alves 1:1. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Die weiteren Spiele vom Wochenende: Bologna - Sampdoria Genua 15.00. Cagliari - Frosinone 15.00. Empoli - SPAL Ferrara 15.00. Genoa - Torino 15.00. Lazio Rom - Chievo Verona 15.00. Udinese - Sassuolo 15.00. Juventus Turin - Fiorentina 18.00. Inter Mailand - AS Roma 20.30. - Montag: Napoli - Atalanta Bergamo 19.00.

Rangliste: 1. Juventus Turin 32/84 (65:22). 2. Napoli 32/67 (61:28). 3. Inter Mailand 32/60 (50:26). 4. AC Milan 33/56 (47:31). 5. AS Roma 32/54 (57:45). 6. Atalanta Bergamo 32/53 (64:41). 7. Lazio Rom 32/52 (46:33). 8. Torino 32/50 (41:29). 9. Sampdoria Genua 32/48 (53:41). 10. Fiorentina 32/40 (46:39). 11. Sassuolo 32/37 (46:51). 12. Cagliari 32/37 (31:44). 13. Parma 33/36 (34:51). 14. SPAL Ferrara 32/35 (30:45). 15. Genoa 32/34 (35:51). 16. Udinese 32/32 (30:46). 17. Bologna 32/31 (31:47). 18. Empoli 32/29 (40:59). 19. Frosinone 32/23 (26:59). 20. Chievo Verona 32/11 (22:67).