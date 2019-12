Misslungenes Debüt von Gattuso in Neapel Auch unter dem neuen Trainer Gennaro Gattuso setzt sich die Negativserie von Napoli fort.

Gennaro Gattuso ist mit einer Heimniederlage als Trainer von Napoli gestartet KEYSTONE/EPA ANSA/CIRO FUSCO

(sda)

Der Champions-League-Achtelfinalist, der Mitte der Woche Carlo Ancelotti durch den früheren Sittener Coach ersetzt hatte, unterlag daheim Parma mit 1:2. Der Siegtreffer der Gäste gelang dem Ivorer Gervinho in der 93. Minute nach Vorlage des 19-jährigen Schweden Dejan Kulusevski, der Parma in der 4. Minute erstmals in Front geschossen hatte.

Napoli wartet seit Mitte Oktober und acht Partien in der Serie A auf einen Sieg. Der Rückstand auf den 4. Platz beträgt nunmehr elf Verlustpunkte.

Resultate und Tabelle:

Napoli - Parma 1:2 (0:1). - 25'000 Zuschauer. - Tore: 4. Kulusevski 0:1. 64. Milik 1:1. 93. Gervinho 1:2.

Die weiteren Spiele der 16. Runde. Samstag: Brescia - Lecce 3:0. Genoa - Sampdoria Genua 20.45. - Sonntag: Hellas Verona - Torino 12.30. Bologna - Atalanta Bergamo 15.00. Juventus Turin - Udinese 15.00. AC Milan - Sassuolo 15.00. AS Roma - SPAL Ferrara 18.00. Fiorentina - Inter Mailand 20.45. - Montag: Cagliari - Lazio Rom 20.45.

1. Inter Mailand 15/38 (31:13). 2. Juventus Turin 15/36 (26:15). 3. Lazio Rom 15/33 (36:15). 4. Cagliari 15/29 (31:19). 5. AS Roma 15/29 (26:15). 6. Atalanta Bergamo 15/28 (37:23). 7. Parma 16/24 (23:19). 8. Napoli 16/21 (25:21). 9. Torino 15/20 (18:21). 10. AC Milan 15/20 (16:19). 11. Hellas Verona 15/18 (14:17). 12. Bologna 15/16 (22:26). 13. Fiorentina 15/16 (19:23). 14. Sassuolo 14/15 (26:27). 15. Udinese 15/15 (10:24). 16. Lecce 16/15 (20:32). 17. Brescia 15/13 (14:26). 18. Sampdoria Genua 15/12 (12:25). 19. Genoa 15/11 (17:30). 20. SPAL Ferrara 15/9 (9:22).