Montpellier und PSG siegen Montpellier mit dem Schweizer Keeper Jonas Omlin kommt in der 4. Runde der League 1 zu einem problemlosen 4:1-Sieg gegen Angers. Für die Südfranzosen war es der dritte Sieg in Folge.

Kylian Mbappé darf wieder spielen, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war KEYSTONE/AP/Daniel Cole

(sda)

Meister Paris Saint-Germain blieb in Nizza ungefährdet und siegte 3:0. Kylian Mbappé erzielte den Führungstreffer für die Gäste mit einem Foulpenalty. Für den französischen Weltmeister war es das erste Spiel in dieser Saison, nachdem Mbappé wegen eines positiven Tests auf das Coronavirus in Quarantäne gewesen war.

Kurztelegramme und Rangliste

Montpellier - Angers 4:1 (2:1). - 5000 Zuschauer. - Tore: 18. Souquet 1:0. 25. Bahoken 1:1. 43. Delort 2:1. 60. Delort 3:1. 86. Mollet 4:1. - Bemerkung: Montpellier mit Omlin.

Metz - Reims 2:1 (1:1). - Tore: 18. Niane 1:0. 43. Dia (Foulpenalty) 1:1. 88. Niane 2:1. - Bemerkungen: Reims ab 68. mit Kutesa. 50. Rote Karte gegen Munetsi (Notbremse).

Nizza - Paris Saint-Germain 0:3 (0:2). - Keine Zuschauer. - Tore: 38. Mbappé (Foulpenalty) 0:1. 45. Di Maria 0:2. 66. Marquinhos 0:3. - Bemerkung: Nizza bis 58. mit Lotomba, ab 58. mit Ndoye.

Rangliste: 1. Rennes 4/10 (9:5). 2. Saint-Etienne 3/9 (6:0). 3. Montpellier 4/9 (10:5). 4. Lens 4/9 (7:5). 5. Lille 3/7 (3:1). 6. Monaco 4/7 (6:5). 7. Marseille 3/6 (4:4). 8. Paris Saint-Germain 4/6 (4:2). 9. Brest 4/6 (7:9). 10. Nice 4/6 (5:7). 11. Angers 4/6 (3:6). 12. Lyon 4/5 (5:3). 13. Bordeaux 4/5 (3:2). 14. Nantes 3/4 (3:3). 15. Nîmes 4/4 (7:6). 16. Lorient 4/3 (7:9). 17. Metz 4/3 (2:4). 18. Strasbourg 4/3 (2:7). 19. Reims 4/1 (3:6). 20. Dijon 4/0 (1:8).