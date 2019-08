Weltklasse Zürich: Mujinga Kambundji verliert auf grandiose Siegerin 84 Hundertstel Die 25'000 Zuschauer im ausverkauften Letzigrund tragen Mujinga Kambundji im heissen 200-m-Rennen nicht zum Sieg. Die Schweizer Rekordhalterin läuft auf Platz 5.

Mujinga Kambundji war auch mit Platz 5 in Zürich zufrieden (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI)

(sda)

Die Schweizer Rekordzeit, die sie letzte Woche an den Landesmeisterschaften aufgestellt hatte, verpasste Kambundji um 32 Hundertstel. Enttäuscht war Mujinga Kambundji allerdings nicht: «Es war ein cooles Rennen. Und ich dachte mir, dass es schwierig würde, die Zeit von letzter Woche zu wiederholen.»

Das Rennen dominierte Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas. Die 400-m-Olympiasiegerin siegte in 21,74 Sekunden und stellte damit nicht nur eine Jahresweltbestzeit auf, sondern lief die beste Zeit, die je in einem Diamond-League-Rennen aufgestellt wurde.

Für eine erste Jahresweltbestleistung hatte zuvor die chinesische Kugelstösserin Gong Lijao gesorgt (20,31 m).

In 16 Disziplinen werden die Sieger und Siegerinnen der Diamond League in Zürich erkoren. Die übrigen 16 Finals finden am Freitag in einer Woche (6. September) in Brüssel statt.