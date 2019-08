Munterer Schweizer EM-Auftakt trotz 0:3-Niederlage Die Schweizer Volleyballerinnen kassieren zum EM-Auftakt die erwartete Niederlage. Gegen den zweimaligen Europameister Deutschland verlieren sie in Bratislava das erste von fünf Vorrundenspielen 0:3.

Captain Laura Künzler (links) schliesst einen erfolgreichen Schweizer Angriff ab (Bild: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK)

(sda)

Das junge, unerfahrene Schweizer Team hielt gegen den haushohen Favoriten allerdings erstaunlich gut mit. Den Schweizerinnen gelang es bei ihrer EM-Premiere relativ schnell, die Anfangsnervosität abzulegen. Mit teils schön vorgetragenen Angriffen kamen sie immer wieder zu Punkten. Erst nach 71 Minuten stand die 16:25, 19:25, 21:25-Niederlage gegen die favorisierten Deutschen fest.

Für das Team von Timo Lippuner, das sich erstmals aus eigener Kraft für eine Endrunde qualifiziert hat, geht es in Bratislava Schlag auf Schlag weiter. Am Samstag wartet im zweiten EM-Spiel Co-Gastgeber Slowakei, am Sonntag folgt das Duell mit Rekordweltmeister Russland. Wollen die Schweizerinnen die Achtelfinals erreichen, müssen sie in der Sechsergruppe zwei Teams hinter sich lassen.