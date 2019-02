Nach Basel schafft es auch Thun in Cup-Halbfinals Dank späten, sehenswerten Toren von Nicola Sutter und Dejan Sorgic erreicht der FC Thun mit einem 3:2-Heimerfolg über Lugano zum vierten Mal in der Klubgeschichte die Halbfinals im Schweizer Cup.

Fabio Celestinis Mine spricht Bände: Er hat sich seine Reise ins Berner Oberland anders vorgestellt (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX) Mit dem besseren Ende für Thun: Hier erzielt Dejan Sorgic den entscheidenden Treffer für die Berner Oberländer zum 3:1 (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX) In der Folge liefern sich Lugano mit Armando Sadiku und Thun mit Roy Gelmi einen wahren Cupfight (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX) Die Thuner Glücksgefühle währen nur kurz: Miroslav Covilo (Mitte) bringt Lugano noch vor der Pause zurück in die Partie (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX) Dennis Salanovic (links) feiert seinen Treffer zum 1:0 mit seinen Teamkollegen (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX) 5 Bilder Nach Basel schafft es auch Thun in Cup-Halbfinals

(sda)

Nach einem lange Zeit verbissenen Fight war die Szene in der 71. Minute für die Berner Oberländer eine Erlösung. Innenverteidiger Sutter, Neffe von Alain Sutter und Sohn des langjährigen YB-Spielers René Sutter, schlich sich für einen Corner von Marvin Spielmann in den Strafraum. Er nahm die Flanke aus zwölf Metern direkt ab und traf via Latte ins Tor. Zwölf Minuten später machte der Thuner Goalgetter Sorgic mit dem 3:1 auf eine Hereingabe des eingewechselten Nuno Da Silva alles klar - auch wenn der ebenfalls als Joker gekommene Marc Janko in der 91. Minute per Kopf - es war das erste Saisontor des Österreichers - noch verkürzte.

Bis zum vorentscheidenden 2:1 hatten zwei von insgesamt nur drei guten Szenen zu Toren geführt. Zuerst fischte Luganos Goalie Noam Baumann mit einer hervorragenden Parade einen Kopfball von Basil Stillhart aus der Torecke. Der Ball wäre am Pfosten oder im Tor gelandet. Einen weniger guten Eindruck machte Baumann beim Thuner Führungstor nach 34 Minuten. Er liess sich durch einen Flachschuss von Dennis Salanovic aus spitzem Winkel erwischen. Sechs Minuten später nutzten die Tessiner eine Nachlässigkeit in der Thuner Defensive. Mittelfeldspieler Miroslav Covilo, der nur spielen durfte, weil Lugano gegen dessen Sperre rekurriert hatte, köpfelte eine weite Flanke von Carlinhos unhaltbar ein. Sieht man von den geschilderten Szenen ab, gestanden beide Mannschaften dem Gegner nicht viel zu, obwohl je drei gelernte Stürmer im Einsatz standen.

Telegramm:

Thun - Lugano 3:2 (1:1)

3102 Zuschauer. - SR Schnyder. - Tore: 34. Salanovic (Sorgic) 1:0. 41. Covilo (Carlinhos) 1:1. 71. Sutter (Spielmann) 2:1. 82. Sorgic (Da Silva) 3:1. 91. Janko (Gerndt) 3:2.

Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter, Kablan; Gelmi; Karlen, Stillhart; Salanovic (69. Da Silva), Sorgic (88. Hunziker), Spielmann.

Lugano: Baumann; Sulmoni, Daprelà, Kecskes, Mihajlovic (80. Crnigoj); Sabbatini, Covilo, Piccinocchi (78. Janko); Carlinhos, Sadiku, Gerndt.

Bemerkungen: Thun ohne Tosetti, Hediger, Ferreira, Righetti (alle verletzt) und Fatkic (nicht im Aufgebot). Lugano ohne Maric, Bottani (beide gesperrt) Lavanchy, Vecsei, Macek (alle verletzt) und Amuzie (nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 20. Gerndt (Foul), 34. Kablan (Foul).