Skispringen Nach negativen Corona-Tests: Polen in Oberstdorf dabei Die polnischen Skispringer heben beim Auftakt zur Vierschanzentournee in Oberstdorf am späteren Dienstagnachmittag doch ab. Es erfolgt ein Neustart.

Der Pole Dawid Kubacki darf seinen Titel bei der Vierschanzentournee nun doch verteidigen KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda)

Der Entscheid zur Integration der Polen in den Wettkampf fiel am Dienstagmorgen, weil beim Team um Vorjahressieger Dawid Kubacki und Olympiasieger Kamil Stoch ein dritter Test auf das Coronavirus negativ ausgefallen war. Das zuständige Gesundheitsamt Oberallgäu hob daraufhin die Quarantäne für das Team auf. Die Equipe hatte sich in Quarantäne begeben müssen, weil Klemens Muranka am Sonntag zunächst positiv getestet worden war.

Re-Tests sind ein unübliches Vorgehen. Wegen der Brisanz des Ausschlusses einer Top-Mannschaft wurde jedoch am Montag erneut getestet - Muranka war diesmal negativ, wie schon vor der Abreise in Polen. Die FIS erarbeitete deshalb am Montagabend einen Plan B: Sofern Muranka und Co. bei ihrem dritten Test in Oberstdorf alle negativ sind, erfolgt ein Neustart. Dies war der Fall, einem Antreten des polnischen Teams am Nachmittag steht nichts im Weg.

Statt der K.o.-Duelle der besten 50 Springer im ersten Durchgang findet nun ab 16.30 Uhr ein erster Umgang mit allen 62 Athleten statt. Neben den sieben Polen, die um 14.30 Uhr einen Extra-Probesprung erhalten, dürfen auch alle, die am Montag sportlich die Qualifikation verpasst haben, starten. Um 15.00 Uhr erfolgt ein Trainingssprung, um 16.30 Uhr beginnt dann der Wettkampf, unter anderen mit den Schweizern Gregor Deschwanden, Simon Ammann und Dominik Peter.