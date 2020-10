Nächster Rückschlag für Aline Danioth Schon wieder verletzt. Zwei Monate vor ihrem vermeintlichen Weltcup-Comeback in Levi nach langer Verletzungspause muss Aline Danioth eine nächste Hiobsbotschaft verkraften.

Nich schon wieder: Aline Danioth soll sich erneut schwer verletzt haben KEYSTONE/EPA ANSA/ANDREA SOLERO

(sda/pjm)

Wie der «Blick» berichtet hat sich die 22-jährige Skirennfahrerin bei einem Sturz erneut schwer am Knie verletzt. Für die junge Athletin ist es die fünfte schwere Verletzung in den letzten vier Jahre.

Die Technik-Spezialistin stürzte beim Slalom-Training in Diavolezza, wie Trainer Alois Prenn gegenüber dem «Blick» bestätigte. Er sprach von einer «richtig tragischen» Verletzung. Gemäss Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor wurde die Urnerin zunächst in eine Klinik in St. Moritz überführt, den genauen Grad der Verletzung sollen nun aber weitere Untersuche in Zürich beim Team-Arzt Walter O. Frey zeigen.

Im Januar hatte sich Danioth beim Parallel-Riesenslalom in Sestriere bereits das Kreuzband gerissen und musste operiert werden. Deshalb hätte man vorsichtshalber einen Monat später mit dem Beginn des Trainings angefangen, sagte Technik-Trainer Alois Prenn gegenüber «Blick». «Wir waren sehr vorsichtig. Alles in ihrem Knie war so, wie es sein sollte. Umso bitterer ist das nun», erzählte Prenn dem «Blick» weiter.