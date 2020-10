Nadal zum 13. Mal im French-Open-Final Rafael Nadal greift in Paris nach seinem 13. Titel am French Open. Der spanische Sandkönig gewinnt das Duell gegen seinen Rom-Bezwinger Diego Schwartzman ohne Satzverlust 6:3, 6:3, 7:6 (7:0).

Rafael Nadal drängt Diego Schwartzman in die Defensive KEYSTONE/EPA/JULIEN DE ROSA

(sda)

Zwar zogen sich die ersten vier Games eine halbe Stunde in die Länge, dauerte die Partie mehr als drei Stunden und stemmte sich Schwartzman im dritten Satz mit aller Kraft gegen das klare Verdikt. Dennoch nahm die Partie den gewohnten Lauf. Im Tiebreak setzte sich Nadal nach 3:08 Stunden ohne Punktverlust durch. Ungewöhnlich war letztlich einzig, dass Schwartzman Nadal dreimal den Service abnehmen konnte, davon zweimal im dritten Satz.

Für Nadal war es der 99. Sieg am French Open bei nur zwei Niederlagen - eine unglaubliche Bilanz. Schafft er am Sonntag den 100., würde der 34-jährige Mallorquiner seinen Rekord in Roland Garros auf 13 Titel ausbauen und mit dem 20. Grand-Slam-Titel die Bestmarke von Roger Federer egalisieren. Sein Gegner wird der Sieger des Duells zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas sein.