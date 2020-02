Nadine Fähndrich im Sprint-Weltcup auf dem Podest Die Schweizerin Nadine Fähndrich läuft beim Weltcup in Trondheim zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf das Podest.

Im Moment sehr gut in Form: Nadine Fähndrich KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

(sda)

Beim Sprint in klassischer Technik belegte die 24-jährige Luzernerin hinter der Norwegerin Maiken Caspersen Falla und der Schwedin Jonna Sundling den dritten Platz. Laurien van der Graaff schied im Halbfinal aus.

Erst einmal, vor fast genau einem Jahr im Aostatal als Zweite über 10 km, hatte Fähndrich einen Podestplatz erreicht. Dazu war sie an der Seite von Laurien van der Graaff im Teamsprint Zweite in Dresden und Dritte in Planica. Im Einzelsprint ist es aber ihr erster Podestplatz.

Bereits vor vier Tagen hatte Fähndrich ihre gute Form mit dem 5. Platz beim Sprint in Are unter Beweis gestellt.

Von den Schweizer Männern schaffte keiner den Sprung in die Viertelfinals. Der Norweger Johannes Hösflot Klaebo feierte vor vier Landsleuten einen Favoritensieg.