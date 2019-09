Naomi Osaka triumphiert erstmals in Japan Die ehemalige Weltranglisten-Erste Naomi Osaka gewinnt erstmals ein WTA-Turnier in ihrer Heimat Japan.

Naomi Osaka präsentiert die Trophäe. (Bild: KEYSTONE/EPA JIJI PRESS)

(sda/apa)

Die topgesetzte 21-Jährige fertigte im Final in ihrer Geburtsstadt Osaka die Russin Anastasia Pawljutschenkowa 6:2, 6:3 ab. Für Osaka ist es der vierte Titelgewinn auf der WTA-Tour, der erste seit dem Australian Open im Januar. Ihre bisherigen zwei Finalspiele in der Heimat, 2016 und 2018 jeweils in Tokio, hatte die Japanerin verloren.