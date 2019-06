Nati-Spielerin Florijana Ismaili nach Bad im Comersee vermisst

Im Comersee (I) ist am Samstag eine 24-jährige Schweizerin nach einem Bad im See verschwunden. Es handelt sich um die 24-jährige YB- und Nati-Spielerin Florijana Ismaili. Sie war zuvor von einem Boot in den See gesprungen.