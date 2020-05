NBA-Legende Ewing nach Corona-Infektion aus Spital entlassen NBA-Legende Patrick Ewing ist nach einem zweitägigen Aufenthalt aus dem Spital entlassen worden und erholt sich nun zu Hause von seiner Coronavirus-Infektion. Dies teilt sein Sohn auf Twitter mit.

Patrick Ewing konnte das Spital in Washington nach zwei Tagen wieder verlassen KEYSTONE/AP/Nick Wass

(sda)

Der 57-jährige Ewing gewann mit den USA 1984 in Los Angeles und 1992 mit dem legendären ersten «Dream Team» in Barcelona Olympia-Gold. Dazu wurde er elfmal ins Allstar-Team der NBA berufen. Heute coacht der langjährige Center der New York Knicks an der Georgetown University das College-Team Georgetown Hoyas.