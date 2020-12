England Newcastle trotz Liverpool ein Remis ab Newcastle mit dem starken Fabian Schär kommt in der 16. Premier-League-Runde daheim gegen den Leader Liverpool zu einem torlosen Remis.

Die Rettungsaktion von Fabian Schär in der 81. Minute: Der Ex-Basler verhindert in extremis das 0:1 KEYSTONE/AP/Peter Powell

(sda)

Xherdan Shaqiri kam nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause in den Schlussminuten zu seinem ersten Einsatz für Liverpool seit Anfang November. Doch im Blickpunkt stand mit Schär ein anderer Schweizer. In der Dreierabwehr von Newcastle hatte er wesentlichen Anteil daran, dass der Aussenseiter den Angriffen des Titelverteidigers standhielt. In der 81. Minute verhinderte Schär mit einem Befreiungsschlag auf der Torlinie den Treffer von Sadio Mané.

Liverpool bleibt auch nach dem zweiten Unentschieden in Folge Leader. Allerdings konnte das zweitplatzierte Manchester United nach Verlustpunkten zur Mannschaft von Jürgen Klopp aufschliessen.

Resultate und Tabelle:

Newcastle - Liverpool 0:0. - Bemerkungen: Newcastle mit Schär. Liverpool mit Shaqiri (ab 91.).

Die weiteren Spiele der 16. Runde. Montag: Crystal Palace - Leicester City 1:1. Chelsea - Aston Villa 1:1. - Dienstag: Brighton & Hove Albion - Arsenal 0:1. Burnley - Sheffield United 1:0. Southampton - West Ham United 0:0. West Bromwich Albion - Leeds United 0:5. Manchester United - Wolverhampton Wanderers 1:0. - Mittwoch: Tottenham Hotspur - Fulham verschoben.

1. Liverpool 16/33 (37:20). 2. Manchester United 15/30 (31:23). 3. Everton 15/29 (26:19). 4. Leicester City 16/29 (29:20). 5. Aston Villa 14/26 (28:14). 6. Manchester City 14/26 (21:12). 7. Tottenham Hotspur 15/26 (26:15). 8. Chelsea 16/26 (31:18). 9. Southampton 16/26 (25:19). 10. West Ham United 16/23 (23:21). 11. Leeds United 16/23 (30:30). 12. Wolverhampton Wanderers 16/21 (15:21). 13. Arsenal 16/20 (16:19). 14. Newcastle United 15/19 (17:24). 15. Crystal Palace 16/19 (20:29). 16. Burnley 15/16 (9:20). 17. Brighton & Hove Albion 16/13 (18:25). 18. Fulham 15/11 (13:23). 19. West Bromwich Albion 16/8 (11:35). 20. Sheffield United 16/2 (8:27).