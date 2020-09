Nicolo Zaniolo fällt erneut lange aus Der italienische Stürmer Nicolo Zaniolo verletzt sich erneut schwer und fällt mehrere Monate aus.

Nicolo Zaniolo verletzte sich zum zweiten Mal schwer KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO

(sda/afp)

Der 21-Jährige von der AS Roma zog sich in der Nations League gegen die Niederlande (1:0) einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, nachdem er sich erst vor Kurzem von der gleichen Verletzung am rechten Knie erholt hatte.