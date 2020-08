Niederreiter und Carolina im Achtelfinal Die Carolina Hurricanes mit dem Schweizer Angreifer Nino Niederreiter erreichen die Playoff-Achtelfinals der NHL. Minnesota verliert trotz zwei Toren des Ostschweizers Kevin Fiala.

Dank eines 4:1-Sieges im dritten Spiel setzten sie sich in der Best-of-5-Serie gegen die New York Rangers auf dem schnellsten Weg durch.

Die favorisierten Hurricanes schufen die Differenz mit drei Toren im letzten Drittel, zwei davon durch den Finnen Sebastian Aho, der in den drei Partien mit sieben Skorerpunkten der überragende Spieler war. Nino Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt.

Das Team aus Carolina ist das erste Team, das damit die Vor-Playoffs der Eastern Conference in Toronto erfolgreich bestritten hat. Mögliche Gegner im Achtelfinal sind die direkt qualifizierten Boston Bruins, Philadelphia Flyers, Washington Capitals und Tampa Bay Lightning

In der Western Conference, die ihre Spiele in Edmonton spielt, verloren die Minnesota Wild trotz zwei Toren von Kevin Fiala 3:4 gegen die Vancouver Canucks. In der Serie steht es nun 1:1. Fiala, der bereits im ersten Spiel getroffen hatte, verkürzte in den letzten zweieinhalb Minuten durch einen Doppelschlag auf 3:4, für eine Wende kamen die Treffer aber zu spät.