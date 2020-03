Niels Hintermann aus Kvitfjell abgereist Niels Hintermann muss auf die Speedrennen am Wochenende in Kvitfjell verzichten. Der 24-jährige Zürcher verspürt nach seinem Sturz im Abfahrtstraining am Donnerstag starke Schmerzen im linken Knie.

Niels Hintermann kam am Donnerstag im ersten Abfahrtstraining in Kvitfjell zu Fall KEYSTONE/EPA/Stian Lysberg Solum

(sda)

Erste Untersuchungen in Norwegen ergaben eine Überdehnung des Kapsel-Band-Apparats und des angrenzenden Weichteil-Gewebes, wie Swiss-Ski mitteilte. Hintermann reiste am Freitag in die Schweiz zurück und wird sich an der Uniklinik Balgrist weiteren Untersuchungen unterziehen. Ob er in dieser Weltcupsaison nochmals auf die Rennpisten zurückkehren kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.