Nina Christen sichert der Schweiz erste Medaille in Minsk Die Schweiz darf in Minsk endlich feiern. Schützin Nina Christen gewinnt mit dem Luftgewehr über 10 m Silber.

Nina Christen sorgt an den Europa-Spielen in Minsk für die erste Schweizer Medaille (Bild: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ)

(sda)

Für Christen ist es der zweite Grosserfolg in diesem Jahr: Im Februar hatte sie in New Dehli im Dreistellungskampf (50 m) den ersten Weltcup-Sieg gefeiert.

Im Final musste sich Christen einzig der Rumänin Laura-Georgeta Coman geschlagen geben.