Nuzzolo bleibt bei Xamax Neuchâtel Xamax kann die Mission Wiederaufstieg in die Super League mit Raphaël Nuzzolo in Angriff nehmen.

Raphael Nuzzolo geht auch kommende Saison für Neuchâtel Xamax auf Torjagd KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

Der wichtigste Spieler des Absteigers verlängerte den Vertrag mit den Neuenburgern um zwei Jahre und wird zumindest die kommende Saison auf dem Rasen bestreiten.

Der 37-jährige Nuzzolo bestritt seit der Rückkehr von den Young Boys zu Xamax vor vier Jahren 136 Ernstkämpfe für die Neuenburger und erzielte dabei 74 Tore. In der Saison 2017/18 trug er mit 26 Treffern und zehn Torvorlagen in der Challenge League entscheidend zum Wiederaufstieg in die Super League teil. Gleiches will er auch in der nächsten Spielzeit tun.