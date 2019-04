Odey fehlt dem FC Zürich rund drei Wochen lang Der FC Zürich muss zwei bis drei Wochen auf seinen Stürmer Stephen Odey verzichten.

Stephen Odey verletzte sich am letzten Wochenende (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda)

Der Nigerianer, mit acht Toren zweitbester Torschütze des Cupsiegers, zog sich am vergangenen Samstag in Sitten (0:1) eine Adduktorenverletzung zu. Odey dürfte rechtzeitig für den Cup-Halbfinal am Donnerstag, 25. April, gegen Basel wieder fit sein.