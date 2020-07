Optimale Ausgangslage für Hamilton in Ungarn Lewis Hamilton startet am Sonntag zum siebten Mal aus der Pole-Position zum Grand Prix von Ungarn. Neben dem Weltmeister in der Frontreihe wird dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas stehen.

Lewis Hamilton sicherte sich die beste Ausgangslage für den GP von Ungarn am Sonntag KEYSTONE/EPA/FIA/F1 HANDOUT

(sda)

Hamilton sicherte sich in einem Qualifying, das gegen Ende hin von leichtem Nieselregen beeinflusst wurde, den besten Startplatz mit gut einem Zehntel Vorsprung auf WM-Leader Bottas. Der Brite, mit sieben Siegen Rekordgewinner in Mogyorod, zog damit mit Michael Schumacher gleich. Der Rekord-Weltmeister hatte sich auf dem ausserhalb von Budapest gelegenen Hungaroring ebenfalls siebenmal die Pole-Position gesichert.

Das Mercedes-Duo, das sich in den bisherigen zwei Rennen in Spielberg die Pole-Position wie auch den Sieg aufgeteilt hatte, war erneut eine Klasse für sich. Der drittplatzierte Lance Stroll büsste im Racing Point bereits mehr als neun Zehntel auf die Bestzeit von Hamilton ein. Sein Teamkollege Sergio Perez komplettiert die zweite Startreihe. Dahinter folgen Sebastian Vettel und Charles Leclerc in den Ferraris.

Letzte Startreihe für Alfa Romeo

Das Team Alfa Romeo brachte auch im dritten Anlauf in dieser Saison kein Auto in den zweiten Teil des Qualifyings. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen müssen das Rennen am Sonntag aus der letzten Startreihe in Angriff nehmen. Der Italiener und der Finne drehten zwar die meisten Runden, zum Vorstoss in die Top 15 fehlten aber mehr als vier Zehntel.