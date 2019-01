Osaka erste japanische Halbfinalistin seit 1994 Naomi Osaka steht als erste Japanerin seit 1994 im Halbfinal des Australian Open. Die US-Open-Siegerin gewinnt 6:4, 6:1 gegen Jelina Switolina.

Weiter im Vormarsch: Naomi Osaka steht am Australian Open im Halbfinal (Bild: KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG)

(sda)

Nach einem relativ ausgeglichenen ersten Satz mit vielen Breaks konnte die Ukrainerin im zweiten Durchgang nicht mehr mithalten. Die Masters-Siegerin musste sich auch an der rechten Schulter behandeln. Lassen qualifizierte sich Osaka in nur 72 Minuten für die Halbfinals.

Die 21-Jährige ist die erste Japanerin seit Kimiko Date vor einem Vierteljahrhundert im Halbfinal des Australian Open. Date verlor damals in der Runde der letzten vier gegen die spätere Siegerin Steffi Graf. Osaka trifft nun in der Nacht auf Donnerstag auf Serena Williams oder Karolina Pliskova. Die Tochter eines Haitianers und einer Japanerin, aktuell Weltranglisten-Vierte, bleibt damit auch am Rennen um die neue Nummer 1. Aktuell haben noch Osaka, Pliskova und Petra Kvitova die Chance, Simona Halep an der WTA-Spitze abzulösen.