Para-Ski-WM: Théo Gmür wird Vizeweltmeister Der Behindertensportler Théo Gmür bescherte dem Schweizer Team am ersten Tag der alpinen Para-Ski-WM in Kranjska Gora den ersten Medaillengewinn. Der 22-jährige Walliser, 2018 Goldmedaillengewinner an den Paralympics in Südkorea in der Abfahrt, wurde im Riesenslalom Zweiter hinter dem Franzosen Arthur Pauched.

Theo Gmür während dem Rennen. (Bild: PD)

Der dreifache Paralympics-Sieger von Pyeongchang gewann bereits am ersten Tag der Worlds Para Alpine Skiing Championships in Kranjska Gora eine Medaille und wurde Vizeweltmeister im Riesenslalom. Thomas Pfyl belegte in der gleichen Stehend-Kategorie den 5. Platz, ebenso wie Christoph Kunz bei den Sitzenden.

«Ich bin sehr glücklich über den heutigen zweiten Rang. Natürlich möchte man an einer WM Gold gewinnen, aber nachdem ich mit einigen Problemen in diesem Sommer zu kämpfen hatte, ist ein Vizeweltmeistertitel ein grosser Erfolg. Ich freue mich nun umso mehr auf die noch bevorstehenden Rennen dieser Weltmeisterschaft», lässt sich Gmür in der Medienmitteilung von Swiss Paralympic zitieren.

Thomas Pfyl (Bild: PD)

Dem Schwyzer Thomas Pfyl gelang nach einem souveränen zweiten Lauf mit drittbester Laufzeit der Vorstoss vom achten in den fünften Rang. Pfyl wird aber vor allem am Mittwoch im Slalom die Konkurrenz einheizen, nachdem er das letzte Weltcuprennen in Zagreb gewonnen hat.

Christoph Kunz. (Bild: PD)

Christoph Kunz verpasste das Podest als Fünfter. Nach einigen Patzern im ersten Lauf reichte es zwischenzeitlich für Rang vier. Der Berner fühlte sich auf der Weltcup-Piste von Kranjska Gora noch nie ganz wohl, trotzdem absolvierte er zwei solide Läufe und war insgesamt mit seinem fünften Rang zufrieden. Am Freitag, 1. Februar, wird er in seiner Spezialdisziplin Super-G versuchen, seinen Weltmeistertitel von 2017 zu verteidigen.

Nach dem erreichten achten Rang im ersten Durchgang freute sich Murat Pelit besonders auf die zweite Chance am Nachmittag. Der Tessiner war glücklich über die Kurssetzung des stärker drehenden zweiten Laufs, der besser auf ihn zugeschnitten war. Voll motiviert startete er in die ersten Tore, kurz darauf fädelte er dann jedoch mit der Hand im Tor ein und stürzte. (pd/sda/dvm)