Perez beendete Quarantäne - Start dennoch fraglich Der Formel-1-Rennstall Racing Point teilt mit, dass der positiv auf das Coronavirus getestete Pilot Sergio Perez den englischen Gesundheitsbehörden zufolge seine Quarantäne beendet hat.

Sergio Perez ist nicht mehr in Quarantäne KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

(sda/apa/dpa)

Für eine Rückkehr ins Fahrerlager benötigt der Mexikaner aber noch einen negativen Corona-Test am Donnerstag. Der Rennstall will spätestens am Freitagmorgen über den Einsatz des zweiten Fahrers neben Lance Stroll am Sonntag am 70. Jubiläums-GP in Silverstone entscheiden.

Als Ersatz für Perez stünde erneut Nico Hülkenberg bereit. Dem 32-jährigen Deutschen war am vergangenen Wochenende, als ebenfalls in Silverstone gefahren wurde, kein Glück beschieden. Wegen eines Kupplungsschadens konnte er gar nicht starten.