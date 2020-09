Philipp Kuraschew leihweise nach Lugano Philipp Kuraschew, WM-Teilnehmer 2019, kehrt vorerst in die Schweiz zurück. Der 20-jährige Center, welcher der NHL-Franchise der Chicago Blackhawks angehört, schliesst sich leihweise dem HC Lugano an.

Der Schweizer Nachwuchsinternationale Philipp Kurashev kehrt vorerst in die Heimat zurück KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

(sda)

Den im Nachwuchs des SC Bern ausgebildeten Kuraschew hatte es 2016 nach Nordamerika gezogen, wo er 2018 von den Blackhawks in der vierten Runde gedraftet wurde. Zuletzt spielte der schweizerisch-russische Doppelbürger für Chicagos Farmteam Rockford IceHogs in der AHL In der abgelaufenen Saison erzielte der Schweizer in 36 Partien 19 Skorerpunkte.