Podladtchikov nach Achillessehnenriss operiert Iouri Podladtchikov hat sich bei seinem Sturz an der WM in Park City schwerer verletzt als zunächst angenommen. Der Zürcher wurde wegen eines Achillessehnenrisses operiert.

Iouri Podladtchikov hat sich in St. Moritz operieren lassen (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda)

Wie nähere Untersuchungen ergaben, hatte sich der 30-jährige Snowboard-Olympiasieger von 2014 beim Sturz im Einfahren zum WM-Final in der Halfpipe in Park City die Achillessehne gerissen. Podladtchikov wurde bereits in der St. Moritzer Klinik Gut operiert.

Über die Ausfalldauer machte Swiss-Ski in seinem Communiqué keine Angaben. Podladtchikov war nach geschaffter Qualifikation nur Minuten vor dem Finaldurchgang der besten zehn beim Versuch eines Yolo-Flips gestürzt.