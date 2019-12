Qualifikation in Engelberg abgesagt Der Föhnsturm in den Alpen beeinträchtigt das Programm des Skisprung-Weltcups in Engelberg.

Der Föhn bläst, die Helfer ziehen ab. An ein Springen in Engelberg war nicht zu denken. Bild: Urs Flüeler / Keystone

(sda)

Der Wind wehte so heftig, dass die Schanzenanlage gar nicht erst in Betrieb genommen wurde. Die für Freitag um 18.00 Uhr angesetzte Qualifikation wurde auf Samstag, 14.30 Uhr, angesetzt. Im Anschluss soll das erste von zwei Weltcup-Springen an diesem Wochenende ausgetragen werden.