Quarantäne für französische Radteams Cofidis und Groupama Die französischen Rad-Equipen Cofidis und Groupama-FDJ stehen in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Quarantäne.

Das Team Cofidis an der Tour de France 2017 in Düsseldorf KEYSTONE/DPA dpa/A3609/_DANIEL KARMANN

(sda/afp)

Einen Tag nachdem die abgebrochene UAE Tour der Radprofis sechs Coronavirus-Infektionen bekannt gemacht hat, sind die französischen Equipen Cofidis und Groupama-FDJ in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Quarantäne gestellt worden.

«Wir haben soeben erfahren, dass wir bis am 14. März offiziell unter Quarantäne stehen», vermeldete Cofidis-Teamchef Thierry Vittu in den sozialen Medien. Zwar seien zehn Tage eine lange Frist, «doch in gewisser Weise ist es auch eine Erleichterung», fuhr Vittu weiter. Zuvor hätten die Ungewissheit und das Fehlen einer Frist den unfreiwilligen Aufenthalt im Hotel erschwert. Noch am Dienstag hatte sich Vittu in einer Mitteilung darüber beschwert, dass er und sein Team wie «Pestopfer» behandelt würden.

Cofidis und Groupama-FDJ, bei dem die Schweizer Profis Kilian Frankiny, Stefan Küng, Fabian Lienhard und Sébastien Reichenbach unter Vertrag stehen, waren anlässlich der UAE Tour in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Die siebentägige Rundfahrt war am Donnerstag allerdings nach fünf Etappen abgebrochen worden, weil zwei italienische Mitglieder eines Teams positiv auf die Covid-19-Erkrankung getestet wurden. Vom Schweizer Groupama-Quartett stand keiner an der UAE Tour im Einsatz.

Die teilnehmenden Teams und einige Medienvertreter wurden daraufhin in ihren Hotels festgehalten und medizinischen Tests unterzogen. Der Grossteil, unter ihnen auch der für das NTT Pro Cycling Team startende Schweizer Danilo Wyss, durften in der Zwischenzeit die Heimreise antreten.