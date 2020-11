Rafael Nadal zieht in den Halbfinal ein Rafael Nadal bleibt im Rennen um den Titel bei den ATP Finals.

Rafael Nadal gewinnt das entscheidende Gruppenspiel und steht im Halbfinal KEYSTONE/AP/Frank Augstein

(sda)

Der Spanier, der beim Jahresabschluss noch nie triumphieren konnte, setzte sich im entscheidenden Gruppenspiel in London gegen den letztjährigen Sieger Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 4:6, 6:2 durch und stiess damit in den Halbfinal vor.

Nadal war in den letzten Saisons selten in guter Form, wenn er nach London kam. In diesem Jahr mit nur sechs Turnieren in den Beinen ist es anders. Der Mallorquiner ist fit und spielt stark. Selbst bei seiner knappen Niederlage gegen Dominic Thiem vor zwei Tagen zeigte er eine gute Leistung. Gegen Tsitsipas kostete ihm das erste schwache Aufschlagspiel den zweiten Satz und brachte ihn etwas aus dem Tritt. Rechtzeitig gegen Ende der Partie konnte er sich aber wieder steigern und die letzten drei Games der Partie für sich entscheiden.

Im Halbfinal trifft Nadal am Samstag auf den Russen Daniil Medwedew, der seine sieben letzten Matches gewonnen hat - fünf in der vorletzten Wochen auf dem Weg zum Titel in Paris-Bercy und zwei in der Londoner O2-Arena. Dabei setzte er sich deutlich gegen Novak Djokovic und Alexander Zverev durch. Gegen Nadal konnte Medwedew allerdings noch nie gewinnen. Der 24-Jährige verlor alle drei Direktduell im letzten Jahr, unter anderem jenes im US-Open-Final in fünf Sätzen.

Der aktuelle US-Open-Sieger Dominic Thiem stand in der Gruppe London 2020 schon vor dem letzten, gegen Andrej Rublew verlorenen Vorrundenspiel als Gruppensieger fest. Der Österreicher geht nach dem kurzen und uninspirierten Auftritt am Donnerstag ausgeruht in den Halbfinal vom Samstag. Dort trifft er entweder auf Novak Djokovic oder Alexander Zverev, die am Freitag im Direktduell um das letzte Halbfinal-Ticket spielen.