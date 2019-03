Roger Federer schlägt Radu Albot nach Satzrückstand Mit einem Zittersieg übersteht Roger Federer (ATP 5) am Tennisturnier in Miami sein Startspiel. Gegen den Moldawier Radu Albot (ATP 46) setzt sich Federer in 2:09 Stunden mit 4:6, 7:5, 6:3 durch.

Die Unzufriedenheit über die eigene Leistung war Roger Federer zumindest während der ersten zwei Sätze gegen Radu Albot gut anzusehen (Bild: KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY)

(sda)

In der 3. Runde trifft Roger Federer am Montag auf den Serben Filip Krajinovic (ATP 103), der Stan Wawrinka eliminierte.

Nicht viel fehlte, und auch Federer hätte in Miami früh die Segel gestrichen - so wie vor einem Jahr, als er nach einem grossartigen Turnier in Indian Wells (Final) in Miami in der Startrunde dem Australier Thanasi Kokkinakis unterlag. Im zweiten Satz bot sich Radu Albot beim Stand von 3:3 die Breakmöglichkeit zur Vorentscheidung. Und auch im Entscheidungssatz offerierte Federer dem Gegner beim Skore von 3:3 mit einem Doppelfehler nochmals eine Breakchance.

Am Ende setzte sich Federer gegen einen der erfolgreichsten Aufsteiger dieser Saison (von 99 auf 46 dank Turniersieg in Delray Beach und Halbfinal in Montpellier) durch, weil der 37-jährige Basler seine Fehlerquote in den Griff bekam. Federer unterliefen ihm ersten Satz 22 Fehler, im zweiten Satz noch 17, im Entscheidungssatz nur noch zwei.

Gegen Filip Krajinovic führt Federer in den Direktbegegnungen mit 2:0. Vor einem Jahr besiegte der Basler Krajinovic in Indian Wells in den Sechzehntelfinals 6:2, 6:1. Viel mehr Mühe bekundete Federer im Oktober an den Swiss Indoors in Basel. Damals gewann er in der Startrunde 6:2, 4:6, 6:4.