Roma und Basel-Bezwinger Sofia als Gegner der Young Boys Kein einfaches Los für die Young Boys: Der Schweizer Meister trifft in der Gruppenphase der Europa League unter anderem auf die AS Roma.

Die Young Boys treffen in der Europa-League-Gruppenphase unter anderem auf die AS Roma KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

(sda)

Die weiteren Gegner von YB in der Gruppe A sind der rumänische Meister Cluj und Basel-Bezwinger CSKA Sofia. Die Bulgaren waren am Donnerstagabend mit einem 3:1-Sieg in Basel dafür verantwortlich, dass die Europacup-Wettbewerbe in dieser Saison mit YB als einzigem Schweizer Vertreter stattfinden werden.