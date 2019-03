Ronaldo: «Bin in einer oder zwei Wochen wieder fit» Portugal verpatzt den Auftakt in die EM-Qualifikation mit nur zwei Punkten aus zwei Heimspielen. Der Europameister beklagt zudem den Ausfall von Cristiano Ronaldo, der jedoch Entwarnung gibt.

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wird im Heimspiel gegen Serbien (1:1) wegen einer Oberschenkelverletzung nach einer halben Stunde ausgewechselt (Bild: KEYSTONE/AP/ARMANDO FRANCA)

(sda)

Nach dem torlosen Remis gegen die Ukraine reichte es Portugal am Montag gegen Serbien ebenfalls nur zu einem 1:1-Unentschieden. Cristiano Ronaldo musste nach einer halben Stunde mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel vom Platz, die er sich ohne Fremdeinwirkung bei einem Sprint zugezogen hatte.

Eine genaue Diagnose, was seinen lädierten Oberschenkel betrifft, steht zwar noch aus, aber Ronaldo gab nach Spielschluss in einem Interview sogleich Entwarnung. «Wir werden in 24 oder 48 Stunden mehr wissen. Ich bin nicht beunruhigt, ich kenne meinen Körper. In einer oder zwei Wochen bin ich wieder fit», meinte der fünffache Weltfussballer.

Das dürfte man auch bei seinem Klub Juventus Turin gerne hören. Die Italiener treffen in knapp zwei Wochen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts auf Ajax Amsterdam. Ein verletzungsbedingter Ausfall von Ronaldo würde Juves Chancen aufs Weiterkommen zweifelsohne schmälern.