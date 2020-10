Röösli/Delarze und Meakin gewinnen EM-Silber Wie vor einem Jahr auf dem Rotsee gewinnt der Doppelzweier Roman Röösli/Barnabé Delarze auch an der EM in Poznan die Silbermedaille. Sofia Meakin wird im Leichtgewichts-Zweier ebenfalls Zweite.

2 Bilder 2 Bilder Sofia Meakin legte in Poznan einen Steigerungslauf hin KEYSTONE/EPA/Jakub Kaczmarczyk

(sda)

Bei Streckenhälfte lagen Röösli/Delarze noch knapp in Führung, dann aber waren sie gegen die Niederländer Stef Broenink/Melvin Twellaar chancenlos. Im Ziel betrug die Differenz 2,1 Sekunden. Die beiden erreichten zum dritten Mal an Europameisterschaften einen Podestplatz, nachdem sie 2017 Bronze geholt hatten. Röösli sicherte sich gar die vierte Medaille in Serie an diesem Anlass, war er doch 2018 im Skiff Dritter geworden.

Die 22-jährige Meakin musste sich im Final einzig der Niederländerin Martine Veldhuis geschlagen geben, die das Rennen von A bis Z dominierte. Die 1,83 m grosse Genferin, die mit Delarze liiert ist, passierte die erste Zwischenzeit nach 500 m als Vierte, bei Rennhälfte belegte sie Platz 3, ehe sie auf dem letzten Streckenviertel noch die Italienerin Paola Piazzolla überholte. Überhaupt legte sie in Polen einen Steigerungslauf hin. Im Vorlauf am Freitag hatte sie sich lediglich im 5. Rang klassiert, den Hoffnungslauf beendete sie hinter Piazzolla als Zweite. An der letztjährigen EM hatte Meakin noch den undankbaren 4. Platz belegt.