Rücktritt von Biathlet Dolder Der Schweizer Biathlet Mario Dolder tritt Ende Saison vom Spitzensport zurück.

Hängt Ende Saison das Biathlon-Gewehr an den Nagel: Mario Dolder KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

(sda)

Der 29-jährige Baselbieter gehörte insgesamt zwölf Jahre den Kadern von Swiss-Ski an und nahm an sieben Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Spielen 2018 teil. 2009 holte Dolder an der Junioren-WM eine Bronzemedaille, im Weltcup ist ein 6. Platz 2017 in Östersund sein Bestresultat.