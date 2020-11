Ryan Giggs wegen Verdachts auf Körperverletzung festgenommen Dem walisischen Nationaltrainer Ryan Giggs droht laut britischen Medienberichten wegen des Verdachts auf Körperverletzung Ungemach.

Ryan Giggs amtet seit Januar 2018 als Nationaltrainer von Wales KEYSTONE/EPA/Glyn Kirk / POOL

(sda/afp)

Wie die Zeitung «Sun» berichtete, sei Giggs nach einem Vorfall in seinem Haus am späten Sonntagabend festgenommen und auf einem Polizeiposten einvernommen worden. In einer zitierten Mitteilung der Polizei von Manchester heisst es, eine Frau habe leichte Verletzungen erlitten, aber keine Behandlung benötigt.

Eine ursprünglich für Dienstag geplante Medienkonferenz mit Giggs zur Kaderbekanntgabe für die anstehenden Länderspiele von Wales wurde abgesagt. Der walisische Verband teilte lediglich mit, über einen «angeblichen Vorfall in Zusammenhang mit Nationaltrainer Ryan Giggs» informiert zu sein. Giggs selber bestreitet alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen. Er kooperiere mit der Polizei und werde sie weiterhin bei ihren laufenden Ermittlungen unterstützen, teilten seine Anwälte mit.

Giggs amtet seit Januar 2018 als Nationaltrainer von Wales. In seiner herausragenden Spielerkarriere feierte er mit Manchester United 13 Meistertitel und gewann zwei Mal die Champions League. Zwischen 1991 und 2007 absolvierte Giggs 64 Länderspiele für Wales.