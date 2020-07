Saisonstart am 12. September, Saisonende am 21. Mai 2021 Die Swiss Football League bestätigt den Start der Super-League-Saison 2020/21 am 12. September. Einen Tag zuvor wird die Saison in der Challenge League eröffnet.

Am 12. September geht es los mit der neuen Saison in der Super League KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

(sda)

Die letzte Runde findet am 21. Mai beziehungsweise am 22. Mai 2021 (Challenge League) statt. Der Cupfinal soll am Pfingstmontag, 24. Mai, über die Bühne gehen.

Weil die Saison wegen des Corona-Unterbruchs vom Frühjahr und dem dadurch verspäteten Ende der Spielzeit 2019/20 erst Mitte September beginnt, können bis zur Winterpause nur 14 statt wie gewohnt 18 Runde gespielt werden. Die letzte Runde vor Weihnachten ist auf den 19./20. Dezember angesetzt, der erste Spieltag nach der Winterpause wurde auf das Wochenende vom 23./24. Januar 2021 terminiert.