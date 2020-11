Salzburgs Stürmer Okafor in Quarantäne Die Schweizer U21-Nationalmannschaft muss in den letzten beiden Spielen der EM-Qualifikation ohne Noah Okafor auskommen.

Salzburgs Stürmer Noah Okafor (rechts) fehlt der Schweizer U21-Nationalmannschaft in den letzten beiden Spielen der EM-Qualifikation KEYSTONE/ENNIO LEANZA

(sda)

Okafor befindet sich wie die gesamte Mannschaft von RB Salzburg in Quarantäne, nachdem am Sonntagabend sechs Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Deshalb ist der 20-jährige Stürmer am Montag nicht zum Zusammenzug der Schweizer U21 nach Thun gereist. Auf eine Nachnomination wurde verzichtet.

Die Schweiz ist bereits für die EM-Endrunde im kommenden Frühjahr in Ungarn und Slowenien qualifiziert. In den letzten beiden Spielen der Qualifikation trifft das Team von Trainer Mauro Lustrinelli noch auf Aserbaidschan (12. November) und Frankreich (16. November).