Sarah Atcho mit Knieverletzung Die Sprinterin Sarah Atcho (24) zieht sich im Trainingslager in Südafrika eine Knieverletzung zu.

Sarah Atcho fällt für unbestimmte Zeit aus KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Der diagnostizierte Meniskusriss erfordert eine Operation. Wie lange die Waadtländerin pausieren muss, steht noch nicht fest.

Atcho gehörte der Schweizer 4x100-m-Staffel an, die im vergangenen Herbst an den Weltmeisterschaften in Doha Vierte wurde. Die Verletzung bedeutet für die Romande einen Rückschlag in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio.