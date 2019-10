Sbisa könnte bei Anaheim neuen Vertrag erhalten Laut nordamerikanischen Medienberichten sollen die Anaheim Ducks den Schweizer NHL-Verteidiger Luca Sbisa (29) verpflichtet haben.

Letzte Saison kam Luca Sbisa für die New York Islanders nur zu neun Einsätzen (Bild: KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER)

(sda)

Sbisa hatte sich zuletzt trotz vertragslosem Zustand bei den New York Islanders fit gehalten. Für Sbisa wäre es das zweite Engagement in Anaheim. Für die Kalifornier spielte er zwischen 2009 bis 2014 und damit so lange wie für kein anderes NHL-Team.

Der seit elf Jahren in der NHL aktive Italo-Zuger war in der letzten Saison nur in neun Partien für die Islanders zum Einsatz gekommen. In der NHL bestritt Sbisa bislang 536 Spiele und sammelte 111 Skorerpunkte (19 Tore) für Philadelphia, Vancouver, Anaheim, die Vegas Golden Knights sowie die Islanders.

2018 stand Sbisa mit dem damaligen Liga-Neuling Golden Knights aus Las Vegas im Stanley-Cup-Final gegen die Washington Capitals.