Schalke geht auch gegen Augsburg unter Schalke 04 bleibt auch im zweiten Spiel nach dem Bundesliga-Neustart ohne Treffer und Punkte. Die Gelsenkirchener unterliegen Augsburg mit 0:3.

Schalke mit Jonjoe Kenny musste auch gegen die Augsburger Philipp Max und Ruben Vargas (rechts) unten durch KEYSTONE/EPA/MARTIN MEISSNER / POOL

(sda)

In der Winterpause hoffte Schalke noch punktgleich mit Dortmund auf einen Platz in der Champions League. Seither hat die Mannschaft von Trainer David Wagner den Tritt aber komplett verloren und nur noch einmal gewonnen. Gegen Augsburg, eine von nur zwei Mannschaften, die in der Rückrunde bisher noch schlechter abgeschnitten hatte, sollte der Befreiungsschlag gelingen. Doch stattdessen gab es eine Woche nach dem 0:4 gegen Dortmund gleich die nächste Ohrfeige.

Augsburg gewann mit dem nach einer Stunde angeschlagen ausgewechselten Ruben Vargas rasch die Oberhand: Schon in der 6. Minute erzielte Eduard Löwen mit einem direkt verwandelten Freistoss das 1:0. In der Schlussviertelstunde sicherten Noah Sarenren Bazee und Sergio Cordova den verdienten Sieg, den ersten unter Trainer Heiko Herrlich. Der frühere Dortmunder Stürmer, der vor einer Woche gegen Wolfsburg wegen einem Verstoss gegen die Quarantäne-Regeln gefehlt hatte, stand erstmals an der Seitenlinie der Augsburger.

Resultate und Tabelle:

Schalke - Augsburg 0:3 (0:1). - Tore: 6. Löwen 0:1. 76. Sarenren Bazee 0:2. 91. Cordova 0:3. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 59.), ohne Lichtsteiner.

die weiteren Spiele der 27. Runde. Freitag: Hertha Berlin - Union Berlin 4:0. - Samstag: SC Freiburg - Werder Bremen 0:1. Paderborn - Hoffenheim 1:1. Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1:3. Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:2. Bayern München - Eintracht Frankfurt 5:2. - Sonntag: Mainz 05 - RB Leipzig 15.30. 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf 18.00.

1. Bayern München 27/61 (80:28). 2. Borussia Dortmund 27/57 (74:33). 3. Bayer Leverkusen 27/53 (52:32). 4. Borussia Mönchengladbach 27/52 (53:34). 5. RB Leipzig 26/51 (63:27). 6. Wolfsburg 27/39 (36:33). 7. SC Freiburg 27/37 (35:37). 8. Schalke 04 27/37 (33:43). 9. Hoffenheim 27/36 (36:47). 10. Hertha Berlin 27/34 (39:48). 11. 1. FC Köln 26/33 (41:47). 12. Augsburg 27/30 (40:54). 13. Union Berlin 27/30 (32:47). 14. Eintracht Frankfurt 26/28 (41:49). 15. Mainz 05 26/27 (36:55). 16. Fortuna Düsseldorf 26/23 (27:50). 17. Werder Bremen 26/21 (29:59). 18. Paderborn 27/18 (31:55).