Schweiz startet gegen Ukraine in Nations League Die UEFA gibt am Freitag den Spielplan für die Vorrunde der kommenden Nations League bekannt.

Die Zeit des Beobachtens ist für Nationaltrainer Vladimir Petkovic bald vorbei KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

(sda/dpa)

Die Schweiz startet am 3. September auswärts gegen die Ukraine, ehe das Team von Trainer Vladimir Petkovic drei Tage später Erzrivale Deutschland empfängt. Am 10. Oktober ist die Partie in Spanien angesetzt, das Rückspiel gegen die Deutschen findet am 16. Oktober statt. Mit den Heimspielen gegen Spanien und die Ukraine am 14. respektive 17. November endet für die Schweiz die Vorrunde. Die vier Gruppensieger spielen vom 2. bis 6. Juni 2021 um den Titel.