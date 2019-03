Schweizer Curlerinnen in den WM-Viertelfinals Eine Runde vor Schluss der Round Robin stellen die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni an der Weltmeisterschaften im dänischen Silkeborg die Qualifikation für die Viertelfinals sicher.

Alina Pätz - die Weltmeisterin im Schweizer Frauenteam (Bild: Keystone/AP/SHIZUO KAMBAYASHI)

(sda)

Die EM-Zweiten Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau bezwangen die USA um Skip Sarah Anderson 5:4 und verbesserten ihre Bilanz mit dem sechsten Erfolg in Serie auf 8:3 Siege.

Unter die besten zwei Teams der Vorrunde - diese gelangen direkt in die Halbfinals - können die Schweizerinnen auch mit einem Sieg in der letzten Round-Robin-Partie vom Freitagabend gegen die weit hinten in der Rangliste liegenden Deutschen nicht mehr vorstossen. Sie werden hinter Round-Robin-Gewinner Schweden und wegen der Niederlage in der Direktbegegnung auch hinter Russland bleiben. Erst am Abend entscheidet sich, auf den die Schweizerinnen in den Viertelfinals vom Samstag treffen werden.

Die sechs Erfolge am Stück bedeuten bislang die viertbeste je von einem Schweizer Frauenteam an einer WM erreichte Siegesserie. Den Rekord stellten die Frauen von Baden Regio auf dem Weg zum WM-Triumph 2015 mit neun Siegen in Folge auf. Skip war damals Alina Pätz - die heutige Nummer 4 in Tirinzonis Equipe.